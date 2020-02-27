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27 февраля 2020, 10:26

Huawei участвует в создании первой в Беларуси образцово-показательной зоны применения 5G

Huawei совместно с Администрацией Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по 5G. ООО "Бел Хуавей Технолоджис" выступит поставщиком оборудования 5G для строительства образцово-показательной зоны.

Подписи под соответствующим соглашением поставили генеральный директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис" Ван Чэнь, первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович, генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган и глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко. Также в церемонии подписания принял участие генеральный директор РУП "Белтелеком» Юрий Петрученя.

Участники встречи отметили значимость компании Huawei для реализации проекта и выразили уверенность, что совместная работа с ней в рамках соглашения будет вестись активно и плодотворно.

Комментируя подписание документа, Сергей Нестерович подчеркнул: "Технология 5G - это лидирующая технология среди телекоммуникаций. Весь мир идет в направлении ее внедрения в каждой стране. Мы тоже не стоим на месте и со своей стороны вносим вклад в развитие проекта. Это соглашение становится начальным этапом для развития потенциала, которым обладает технология 5G. Наш компания "Белтелеком" совместно с компанией Huawei окажет всяческую помощь для развития этой технологи в "Великом камне". И этот совместный труд будет способствовать дальнейшему развитию связей между Беларусью и Китаем, а также покажет те высокие технологии и возможности, которые есть во всем мире».

Глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко отметил, что технологии передачи данных пятого поколения - это наше будущее. "Мы рады и признательны, что "Великий камень" был выбран в качестве платформы для их внедрения и тестирования в Беларуси. Подписывая соглашение, мы делаем важный шаг на пути развития нашего парка как умного города с инновационной индустрией и высоким качеством жизни", - пояснил он.

Александр Ярошенко добавил, что в развитии сетей 5G будет принимать участие первый резидент парка ООО "Бел Хуавей Технолоджис": "Компания Huawei является номером один не только в нашем парке, она также лидер с сфере развития технологий и технического обеспечения 5G". Говоря о Huawei, он подчеркнул положительную динамику развития компании, а также заверил, что администрация индустриального парка окажет полную поддержку совместному проекту.

Генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь также поделился своим видением технологии 5G: "Десять лет назад во время обсуждения технологии 4G многие не могли представить, что сейчас лишь одним нажатием на смартфон мы сможем купить билеты на самолет, забронировать гостиницу, заказать такси, перевести деньги на счет. Сегодня же с приходом эпохи 5G то, что было сложно вообразить в прошлом, осуществилось. Беспилотное вождение, решение вопросов автомобильных пробок, парковок, беспилотные перевозки, доставка товара до дома за считаные минуты и многое другое. В будущем 5G станет проводником в цифровой мир".

По его словам, в 2019 году компания Huawei столкнулась с непростыми вызовами, однако результаты ее деятельности иллюстрируют настоящее признание среди клиентов во всем мире. "В прошлом году годовой доход от продаж превысил $122 млрд, прирост составил около 18%", - констатировал Ван Чэнь.

Кроме того, он выразил благодарность Министерству связи и информатизации, а также Китайско-белорусскому индустриальному парку за проявленное доверие к компании Huawei и за выбор именно ее в качестве партнера по сотрудничеству в сфере 5G. "Являясь первой компанией – резидентом индустриального парка, мы будем прилагать все силы, чтобы помочь клиентам в построении сетей 5G. В частности, при поддержке партнеров и правительства Беларуси хотим превратить эту зону в превосходный образец белорусско-китайского сотрудничества", - подчеркнул он.

Согласно данным Ассоциации GSM, к 2034 году 5G принесет в мировой ВВП $2,2 трлн. Сегодня уже 61 государство мира продвигает коммерческое использование 5G. Среди этих стран 41 оператор выбирает компанию Huawei для сотрудничества. Huawei является мировым лидером по количеству заключенных договоров о 5G и поставленного для этого оборудования.

Компания ежегодно инвестирует более 10% своего дохода от продаж в фундаментальные исследования и разработки. За последние десять лет эта сумма превысила 480 млрд юаней ($70 млрд).

Huawei занимается исследованиями технологии 5G с 2009 года. С момента запуска и до настоящего времени компанией было потрачено свыше $4 млрд на исследования и разработки, связанные с данной технологией.

Компания Huawei также лидирует во всем мире по количеству патентов. По последним данным, их насчитывалось порядка 85 тыс., при этом 30 тыс. патентов приходится на Китай. Свыше 90% являются патентами на изобретения.

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