Hyundai Motor к 2030 году будет ежегодно выпускать 500 тыс. водородных авто

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший корейский автопроизводитель Hyundai Motor намеревается расширить производство экологичного автотранспорта. К 2030 году компания планирует ежегодно выпускать около 500 тыс. авто, работающих на водородном топливе, сообщает информагентство "Синьхуа".

Фирма Hyundai Motor нацелена в будущем увеличить выпуск машин с водородно-электрическим двигателем (FCEV), в том числе легковых и коммерческих автомобилей. Компания также стремится расширить сферу применения водородных топливных систем, снабжая ими предприятия по производству беспилотников и судов.

Согласно имеющимся прогнозам, в течение ближайших 11 лет мировой спрос на двигатели FCEV значительно возрастет. Чтобы удовлетворить его, компания Hyundai Motor готова к 2030 году инвестировать около $6,7 млрд в перспективные исследования и разработки, наращивание производственных мощностей. Важным шагом в этом направлении станет строительство второго завода по производству систем водородных топливных элементов в городе Чхунчжу, расположенного примерно на 100 км южнее Сеула - столицы Республики Корея. Ожидается, что предприятие позволит Hyundai Motor уже к 2022 году увеличить объем производства водородных двигателей с 3 тыс. до 40 тыс. в год.

Водородный топливный элемент сегодня рассматривается как перспективный источник энергии. Главные достоинства водородного топлива в том, что оно является экологически чистым и обладает практически неисчерпаемым ресурсом. Водородный топливный элемент позволяет получать электричество в процессе электрохимической реакции, единственным побочным продуктом которой является водяной пар и тепло. Кроме того, системы, работающие на водородном топливе, имеют преимущество перед двигателями внутреннего сгорания по КПД.-0-