IBM проведет испытания первого беспилотного судна

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания IBM и британская благотворительная организация Promare объявили о скором начале испытаний навигационной системы первого беспилотного судна, сообщает Euronews.

По словам технического директора проекта Дона Скотта, работа над навигационной системой велась последние два года. "Невозможно заранее смоделировать реальную ситуацию на море, поэтому мы проведем морские испытания системы, действующей на основе искусственного интеллекта", - сообщил Дон Скотт.

Навигационная система будет управлять судном Mayflower, названным в честь одного из первых кораблей, на котором 400 лет назад в Северную Америку приплыли британские поселенцы.

Автономному судну потребуются две недели, чтобы переплыть Атлантику, используя для этого солнечную и ветровую энергию. При этом оно оборудовано и резервным дизельным генератором. Система навигации способна распознавать другие корабли и принимать решения в опасных ситуациях. Ожидается, что успешный результат даст толчок дальнейшим разработкам беспилотных судов.-0-