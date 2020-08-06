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06 августа 2020, 09:00

ICANN и HostFly.by высоко оценили развитие кириллической доменной зоны .БЕЛ

Высокую оценку получили усилия белорусских регистраторов по развитию кириллической доменной зоны .БЕЛ. По оценкам экспертов международной корпорации ICANN, белорусская доменная зона на кириллице входит в тройку самых успешных IDN-доменов в мире.

"Кириллические домены - среди самых успешных IDN-доменов в мире. Больше всего IDN-доменов у Китая, на втором месте - кириллические: .рф, .бел, .укр, .срб, .бг и др. Объем их регистраций указывает на то, что они крайне востребованы", - рассказал старший менеджер ICANN по работе с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии Михаил Анисимов.

Он отметил, что интернет-пользователи очень благосклонно отнеслись к появлению таких доменов, оценили их потенциал, возможности применения для своих ресурсов, в маркетинговых целях.

"Это лучший показатель того, что они являются крайне успешным и нужным проектом. Что касается их значения для интернета в целом, то нужно отметить тренд на мультиязычный интернет. Он касается разных аспектов: и создания контента на локальных языках, и технических показателей, таких как регистрация доменных имен на различных языках. Считается, что это фактор, который способствует поддержке национально-культурной идентичности государства или языкового сообщества в интернете. Это еще и мера, которая способствует популяризации распространения интернета", - подчеркнул Михаил Анисимов.

Руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль, принимавший активное участие в создании доменной зоны .БЕЛ, признался, что в Беларуси кириллические домены оказались очень востребованными.

"По количеству регистраций мы, конечно, отстаем от больших рынков. Но при этом наша национальная кириллическая доменная зона динамично развивается. Сегодня в ней свободно еще много красивых и емких доменов, чего нельзя сказать о зоне .BY. Кириллические домены гораздо легче воспринимаются на слух, их проще диктовать по телефону. Зачастую именно кириллические домены используют в наружной рекламе - даже если основной домен сайта пишется латиницей, многие владельцы бизнеса предпочитают приобрести дополнительный на кириллице, чтобы размещать его на билбордах и рекламной продукции", - сказал Александр Хмыль.

По его словам, благодаря кириллице в названии сайтов появилась возможность использовать национально-культурные особенности белорусского языка.

"Переход на кириллицу не только удобен, но и позволяет учитывать культурные и лингвистические особенности белорусского языка. Есть слова, которые нет возможности "красиво" написать латиницей, поэтому удобнее использовать кириллические домены. Сравните: shchanio.by и шчанё.бел. Проект по развитию кириллической доменной зоны в Беларуси поощряет использование белорусского языка, создает основу для популяризации культуры республики в интернете", - подчеркнул Александр Хмыль.

Говоря об успехах развития .БЕЛ, представитель ICANN Михаил Анисимов отметил, что "все предпринятые маркетинговые ходы в Беларуси для популяризации кириллической доменной зоны .БЕЛ оказались очень удачными".

"Доменная зона стала востребованной для каких-то маркетинговых задач, у зоны есть удачный фирменный стиль, подчеркивающий передачу культурной самобытности в интернете", - сказал он.

При этом эксперты сходятся во мнении, что по количеству регистраций доменная зона .БЕЛ вполне может догнать латинскую .BY.

"Пока количество доменов в зоне .БЕЛ составляет чуть более 10% от общего числа регистраций всех белорусских доменов. Примерно такая же пропорция сохраняется и относительно всех регистраций компанией HostFly.by. Однако есть предпосылки считать, что популярность кириллической зоны будет постепенно расти и в дальнейшем показатели регистраций будут другими. Как регистраторы мы верим в этот проект, ведь он создавался при активном участии экспертов, которые стали частью команды HostFly.by. Соответственно, мы готовы вкладывать силы в его продвижение и популяризацию", - подчеркнул Александр Хмыль.

Михаил Анисимов полагает, что диспропорция в количестве латинских и кириллических доменов со временем будет уменьшаться.

"У доменов на латинице была значительная фора по времени, так как появились они значительно раньше. Но все зависит от конкретных рыночных условий и тех мер, которые будут приниматься регистратурами и регистраторами для популяризации их использования", - отметил топ-менеджер ICANN.

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