Игра БРСМ "Голосую!" стала доступна пользователям смартфонов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерная игра "Голосую!" стала доступна в мобильной версии, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

"Компьютерная игра разработана активистами Минской городской организации БРСМ и презентована на республиканском семинаре-тренинге "Беларусь и Я". Сегодня она стала доступна в мобильной версии пользователям Android. В скором времени появится версия для iOS", - рассказал Роман Бондарук.

Чтобы попасть на избирательный участок и проголосовать в игре нужно пройти несколько уровней. "На первом главный герой собирается на выборы, для этого ему необходимо взять документ, удостоверяющий личность. Разработчики позаботились и о том, чтобы он не забыл поесть и тепло одеться. На втором уровне персонаж следует по улице. По дороге к избирательному участку жители столицы предлагают ему пройти несколько квестов. Кроме того, герой может совершить доброе дело. Третий уровень связан непосредственно с избирательной процедурой: от получения бюллетеня до момента голосования", - отметил второй секретарь.

Игра "Голосую!" направлена на повышение электоральной активности молодежи. Разработчики полагают, что она будет интересна пользователям различного возраста и социального статуса. "На мой взгляд, игра - это довольно креативное решение, которое помогает молодому избирателю познакомиться с процедурой выборов", - уверен Роман Бондарук.-0-

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