Игрок ФК "Минск" победил в киберспортивном турнире МЭТА'19. FIFA 19

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок футбольного клуба "Минск" Денис Крумкачев победил в спортивном симуляторе МЭТА'19. FIFA 19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации киберспорта.
В полуфинале соревнований, завершившихся в фан-зоне ХК "Динамо-Минск", Денис Крумкачев обыграл чемпиона по FIFA двух последних лет из команды Nemiga Илью Шиманского.
В решающей стадии турнира представитель ФК "Минск" был сильнее другого известного игрока, представляющего "Динамо-Брест", Александра Сувейко - 3:2.
Победитель МЭТА'19. FIFA 19, в котором приняли участие 16 лучших игроков Беларуси, получил кубок, а также Br500 призовых. Турнир на одном из самых популярных спортивных симуляторов состоялся в Минске в третий раз.
МЭТА - серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.-0-
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