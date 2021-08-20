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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава американской компании Tesla Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot, сообщает Deutsche Welle.Прототип андроида может появиться уже в 2022 году, сообщил Илон Маск на организованном Tesla Дне искусственного интеллекта. Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.Высота робота составит около 173 см, вес - 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, а его зрение обеспечат камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla.По словам Илона Маска, Tesla Bot сможет выполнять различные рутинные действия, а в случае необходимости, и сопряженные с определенными рисками задачи. Изобретатель также отметил, что появление робота изменит мировую экономику.-0-