Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания The Boring Company перенесла открытие скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом с 10 на 18 декабря. Об этом сообщил основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
"The Boring Company презентует продукт 18 декабря. Это будет больше, чем просто открытие тоннеля. Также будут показаны автономные транспортные и подъемные средства для автомобилей", - написал он.
Тоннель протяженностью 3,2 км планировался как альтернатива общественному транспорту. Он предназначается для перевозки транспортных средств и людей с помощью специальных электрических капсул.
Планируется, что компания 18 декабря представит систему специальных подъемников и лифтов, с помощью которых тоннель будет связан с поверхностью земли.
Строительство тоннеля началось в июне 2017 года.-0-
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