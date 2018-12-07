Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания The Boring Company перенесла открытие скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом с 10 на 18 декабря. Об этом сообщил основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

"The Boring Company презентует продукт 18 декабря. Это будет больше, чем просто открытие тоннеля. Также будут показаны автономные транспортные и подъемные средства для автомобилей", - написал он.

Тоннель протяженностью 3,2 км планировался как альтернатива общественному транспорту. Он предназначается для перевозки транспортных средств и людей с помощью специальных электрических капсул.

Планируется, что компания 18 декабря представит систему специальных подъемников и лифтов, с помощью которых тоннель будет связан с поверхностью земли.

Строительство тоннеля началось в июне 2017 года.-0-