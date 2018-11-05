Илон Маск лично испытал тоннель под Лос-Анджелесом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский инженер и предприниматель Илон Маск проехал по возведенному его компанией The Boring Company тоннелю под Лос-Анджелесом.

Видео поездки он разместил на своей странице в Twitter.

"Проехал по всей длине тоннеля Boring Co. под Лос-Анджелесом. Тревожно долго. Готовимся к открытию 10 декабря", - подписал Илон Маск видеоролик с испытанием тоннеля.

Предполагается, что машины будут передвигаться по тоннелю со скоростью более 200 км в час. Авто будут размещаться на специальных электрических салазках. -0-