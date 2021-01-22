Илон Маск пообещал $100 млн за технологию по улавливанию выбросов углекислого газа

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск пообещал заплатить $100 млн за разработку наиболее эффективной технологии по улавливанию выбросов углекислого газа, сообщает Reuters.

"Я жертвую $100 млн в качестве приза за лучшую технологию улавливания углекислого газа", - написал Илон Маск в своем аккаунте в Twitter. Позже бизнесмен опубликовал второй твит, в котором пообещал сообщить подробности на следующей неделе.

Улавливание выбросов СО2 является важной частью многих планов по контролю за изменением климата. Но на сегодняшний день в этой технологии достигнут небольшой прогресс, и усилия сосредоточены на сокращении выбросов, а не на удалении углекислого газа из воздуха.

Международное энергетическое агентство заявило в конце 2020 года, что для достижения странами целей по нулевым выбросам необходимо внедрение технологий улавливания углекислого газа.

Илон Маск - основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, а также генеральный директор компании Tesla. За выдающиеся заслуги перед наукой удостоен членства Лондонского королевского общества.-0-