Индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент индийского университета Банарас (штат Уттар-Прадеш) Шьяма Чаурасии разработал гаджет личной безопасности для женщин, похожий на губную помаду, сообщает India TV.

Устройство издает сигнал, напоминающий звук взрыва, и отправляет просьбы о помощи с координатами на номер экстренной службы.

Чтобы привести в действие "губную помаду", надо просто нажать на кнопку на футляре гаджета. Устройство заряжается через мобильный телефон и подключается через Bluetooth. Изобретатель добавил, что разрабатывал устройство несколько месяцев.-0-