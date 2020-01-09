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09 января 2020, 23:30

Индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент индийского университета Банарас (штат Уттар-Прадеш) Шьяма Чаурасии разработал гаджет личной безопасности для женщин, похожий на губную помаду, сообщает India TV.

Устройство издает сигнал, напоминающий звук взрыва, и отправляет просьбы о помощи с координатами на номер экстренной службы.

Чтобы привести в действие "губную помаду", надо просто нажать на кнопку на футляре гаджета. Устройство заряжается через мобильный телефон и подключается через Bluetooth. Изобретатель добавил, что разрабатывал устройство несколько месяцев.-0-

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