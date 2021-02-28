Индия отправила на орбиту бразильский спутник наблюдения и еще 18 аппаратов

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская организация космических исследований успешно отправила сегодня на орбиту Земли 19 спутников, в том числе бразильский Amazonia-1, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию ISRO, которая вела прямую трансляцию запуска на своей странице в Twitter.

По информации ведомства, запуск индийской ракеты-носителя PSLV-C51 был произведен с космодрома, расположенного в космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.

"PSLV-C51 успешно взлетел из космического центра им. Сатиша Дхавана, Шрихарикота. Amazonia-1 успешно отделился от четвертой ступени PSLV-C51 и выведен на орбиту", - отметили ISRO.

Бразильский 637-килограммовый аппарат Amazonia-1 является спутником наблюдения за поверхностью Земли. Это первый бразильский спутник, который выведен на орбиту индийской ракетой. Среди других аппаратов - три исследовательских спутника, предоставленных консорциумом индийских академических институтов, один аппарат, собранный по программе обучения молодых ученых, 14 спутников - от компании NewSpace India Limited, осуществляющей отправку на орбиту спутников индийскими носителями. Среди этих аппаратов: индийский демонстрационный спутник технологий SindhuNetra, американский NanoConnect-2 и еще 12 аппаратов SpaceBEE для спутниковой связи.

На орбиту также должны быть выведены гравированный портрет премьер-министра Нарендры Моди и электронная копия индийского священного писания "Бхагаватгита".-0-