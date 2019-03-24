Индия создаст первый пилотируемый глубоководный исследовательский аппарат

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия ведет подготовку к созданию первого национального пилотируемого подводного аппарата. Как сообщает газета The Times of India , он должен быть готов через три года.

Специалисты Национального института океанских технологий (National Institute of Ocean Technology, NIOT) рассчитывают, что его экипаж будет заниматься изучением подводного мира, поиском неизвестных форм морской жизни, разведкой полезных ископаемых в Индийском океане.

Инженеры NIOT намерены объединить усилия с индийской Организацией космических исследований (ISRO) – ведь важные системы подводной лаборатории имеют много общих черт с космическими аппаратами.

Экипаж из трех человек будет находиться в сферическом отсеке из титана диаметром 3,2 м и сможет погружаться на глубину до 6 тыс. м. Эта разработка станет частью программы "Глубоководная миссия" (Deep Ocean Mission), которую объявило правительство Индии. Ее цель - создание технологий, которые помогут Индии в поиске и добыче ресурсов в океане.-0-