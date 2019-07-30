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Индустрия Gigabit на первых позициях! Китай играет ведущую роль в развитии глобальной широкополосной индустрии

Технологии 30.07.2019 | 16:06

В соответствии с активной политикой операторов гигабитная отрасль Китая получила бурное развитие, ее инновации демонстрируют эффект масштаба Hundred Flowers Blossom.

Как быстро работает гигабитная широкополосная связь? Например, для загрузки фильма 10G Blu-ray с широкополосной связью 2 Mбит понадобиться не менее 12 часов, с широкополосной связью 100 мегабит – около 14 минут, а загрузка с 1 гигабитом занимает всего 1 минуту и 20 секунд. Если распространенную сеть 100 Mбит сравнить с дорогой с двумя полосами, то гигабитная сеть подобна дороге с двадцатью полосами, что в будущем может привести к небывалому улучшению качества подключения. Что еще более важно – гигабитная широкополостная передача будет и далее стимулировать инновации и создавать новые бизнес-сценарии и бизнес-модели, такие как 4K/8K Ultra HD-видео, AR/VR–технологии, иммерсивный опыт и применение облачных услуг в реальном времени. Таким образом, общество движется к цифровизации и интеллектуализации.

Во Всемирный день электросвязи и информационного общества 17 мая по всей территории Китая операторы связи запустили различные инновационные проекты, и теперь для потребителей использование гигабитной широкополосной связи больше не является мечтой.

Политическая поддержка: Gigabit стал новой целью развития

Повсеместная распространение цифровой экономики привело к тому, что ценность широкополосной связи выходит за рамки самой связи и стала незаменимой базовой инфраструктурой для нынешнего экономического и социального развития. Прогноз компании Huawei GIV 2025 показывает, что к 2025 году число глобальных соединений достигнет 100 миллиардов, площадь покрытия Интернетов составит 77% населения Земли, мобильная связь охватит 80% населения, и вся широкополосная сеть займет обширное пространство в будущем.

В течении нескольких лет, придерживаясь стратегии "построения крупной интернет-державы " и политики "ускоренного снижения оплаты", строительство широкополосной сети в Китае добилось значительных результатов независимо от того, достигает ли широкополосный доступ или средняя скорость доступа международного уровня. Сотни мегабайтов домашнего широкополосного доступа стали основным выбором китайских потребителей. В дальнейшем, Gigabit станет новой целью развития.

14 мая премьер-министр Ли Кэцян председательствовал на исполнительном заседании Государственного совета по развертыванию и дальнейшему развитию сети в целях ускорения и сокращения сборов, а также многократного воздействия роста внутреннего спроса и обеспечения занятости и пользы для населения. Участники совещания пришли к выводу о том, что ускорение модернизации и расширения сети является важным направлением для увеличения эффективных инвестиций. В этом году более 90%, составили порты доступа fiber-to-the-home, а сети широкополосного доступа Gigabit были развернуты в более чем 300 городах для продвижения фиксированной и мобильной широкополосной связи в эру Gigabit.

15 мая на исполнительном заседании Государственного совета была уточнена конкретная задача 2019 года "Углубление развития широкополосной сети и снижение затрат на поддержку высокого качества экономического развития" и ее значение. Цель "ускорения и снижения платы" связана с тремя целями: "Двойное упоминание двух G", "одинаковая скорость сети" и "точное сокращение затрат" и уточняется многочисленными количественными показателями.

В то же время министерство промышленности и информационных технологий и Комиссия по надзору и управлению имуществом, принадлежащими государству, также разработали более детальный и оперативный план продвижения по службе 2019 года, чем предыдущий "экспериментальный широкополосный сервис для пользователей в более чем 100 городах". В "Уведомлении двух департаментов о развертывании специальных мероприятий 2019 года по ускорению развития широкополосных сетей для ускорения и снижения затрат и поддержки высокого качества экономического развития", выпущенном 8 мая, отмечается, что в этом году будут и далее продвигаться строительные работы в жилых помещениях и предприятиях, а также расширяться оптоволоконная широкополосная связь, покрытие, порты доступа к волокнам составят более 90%; будут продвигаться основные телекоммуникационные предприятия для развертывания сетей гигабитного широкополосного доступа в более чем 300 городах, а широкополосный охват Gigabit превышает 20 миллионов домашних хозяйств, что представляет собой основу для высокочастотной инновационной и рекламной сети; будут исследоваться и разрабатываться показатели оценки гигабитных городов, демонстрироваться гигабитные широкополосные приложения, а в центре внимания будут AR/VR, Ultra HD видео, дистанционное образование, телемедицина и другие области для расширения пространства приложений. В течение года было добавлено 400 000 новых пользователей широкополосной связи (включая домашних, государственных и корпоративных пользователей).

Потенциал отрасли: открытие предприятий Gigabit почти в 20 провинциях

В качестве основной движущей силы в деле информационно-коммуникационного строительства и осуществления соответствующей политики три основных телекоммуникационных компании Китая активно содействуют развертыванию сетей Gigabit, изучая инновации в области гигабитного применения и обеспечивая более и более интеллектуальную семейную жизнь для потребителей. В рамках их усилий развертывание, высвобождение и продвижение гигабитского бизнеса выходит за рамки воображения, и приняло огромные масштабы.

По состоянию на конец мая 2019 года почти 25 провинций, муниципалитетов и автономных районов Китая развернули услуги Gigabit и прикладные программы, из которых 20 провинций предоставили гигабитные коммерческие пакеты, большинство тарифов которых составляет менее 400 юаней в месяц. Согласно статистике, 52% операторов провинции имеют коммерческий бизнес 300M, 36% коммерческий бизнес 500M и 16% коммерческий гигабитный бизнес. В то же время три основных оператора также объединили свои усилия с партнерами в отраслевой цепочке для осуществления большого количества бизнес-инноваций, основанных на гигабитной широкополосной связи, что способствует изобретению все большего количества умных домашних приложений.

По случаю "17 мая" был запущен ряд новых гигабитных предприятий и смарт-приложений. Например, 17 мая Guangdong Telecom запустила "Telecom Smart Broadband", которая включает в себя продукты, приложения, операции и услуги, умное телевидение, интеллектуальные сети, умные приложения и интеллектуальные услуги. Сетевые технологии являются основой экологии домашних хозяйств в новую эру. Shandong Telecom, объединив 10 городов городов: Цзинань, Циндао, Яньтай, Вэйфан, Линьи, Ляочэн, Вэйхай, Дунъин, Цзыбо, Жичжао в течение трех дней 17-19 мая устроила мероприятися, посвященные гигабитной широкополосной сети, где были продемонстрированы прямая демонстрация телекоммуникационной широкополосной высокоскоростной широкополосной высокоскоростной широкополосной связи и предлагает зрителям испытать умные продукты и устройства VR, так что больше пользователей могут испытать удобство, принесенное гигабитными широкополосными и умными домашними системами.

15 мая Шаньдун Юником провел торжественное открытие полностью экологической новостной конференции пробной сети Shandong Unicom 5G и 5G Smart home, официально выпустила такие три гигабитные базовые интеллектуальные широкополосные сети, как 5G широкополосная сеть Gigabit и широкополосной и гигабитный домашний WiFi. Проявляя изобретательность, Gigabit Wisdom Broadband создает Gigabit Smart Life Unicom, запускает четыре основных приложения, таких как «Умное ТВ», «Умный дом», «Стационарный телефон Wojia», и «Wojia Shenyan». 21 мая Пекин Unicom провел "Speedup and Reducing Action Release and Partner Conference" с темой "Together with Unicom 5, Let the Future Grow", и выпустил ряд мер для "ускорения и снижения сборов" в 2019 году с "Double G Double Lift" "Переопределение скорости ", в которой умные дома Beijing Unicom создают новый умный домашний опыт вокруг четырех сфер применения домашней сети, смарт-голос, домашняя безопасность и ТВ-развлечения.

16 мая компания Hainan Mobile в Хайку провела конференцию по выпуску новой продукции 4K Ultra HD IPTV и церемонию подписания стратегического сотрудничества. Его 4K Ultra HD IPTV достиг лидирующего уровня в национальном опыте применения Ultra HD-приложений, высокой частоты кадров и широкого цветового спектра, который может предоставить прямой эфмир более 130 каналов вещания и программ.

Эко-помощь: популярность гигабайта

Развитие отрасли неотделимо от зрелой промышленной экосистемы, и в отрасли гигабитного бизнеса быстро развивается сфера экология, что может в полной мере поддерживать масштаб дела Gigabit.

На бизнес-уровне служба видеоконтента, представленная 4K/8K и AR/VR вступила в период огромного спроса. Содержание 4K в Китае превысило 10 000 часов, а уровень проникновения нового 4K TV превысил 70%. Число приложений основной платформы глобальной VR также превысило 6 000.

Следует отметить, что индустрия облачных VR, в которой доминируют семейная область, построила полную конечную экосистему и имеет условия для коммерческого масштаба. В Китае China Mobile и China Telecom также запустили процесс производства облачных VR. Среди них 18 июля 2018 года Fujian Mobile выпустила коммерческую облачную услугу VR и Сloud VR. Она достигла 62,9%; в 2019 году China Telecom запустила облачный VR-бизнес в Шэньчжэне и планирует создать второй десяток миллионов бизнес-приложений в течение пяти лет. Мировая индустрия VR/AR также сохраняла быстрый рост развития в течение длительного времени. IDC прогнозирует, что мировой рынок AR/VR превысит 20.4 млрд. долл. США в 2019 году, сохраняя при этом совокупный годовой темп роста 69.6% в ближайшие три года.

На уровне сети три основных отечественных оператора в прошедшем году начали сбор и приобретение линейной продукции 10G PON. Масштабы внутренних гигабитных сетей уже занимают первое место в мире, что способствует дальнейшему укреплению базовой грузоподъемности широкополосных сетей.

2019 год станет ключевым временем для гигабитного бизнеса, чтобы добиться масштабной популяризации в Китае, и Китай будет и впредь руководить развитием глобальной широкополосной индустрии. Супер-комбинация Cloud VR, многоканальный 4K/8K IPTV, высококлассная домашняя камера, резервное копирование на домашнюю скорость передачи данных, домашнее облако и другие услуги будут действительно реализованы. Считается, что в ближайшем будущем Gigabit Broadband и его конечный опыт умного бизнеса будут "летать в дома простых людей", чтобы каждый потребитель и каждая семья получили от него максимум пользы.

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инновации, Китай
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