12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственную информационную систему маркировки товаров создадут в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, комментируя указ от 6 января 2021 года №9.

Документом предусматривается совершенствование действующего в Беларуси механизма маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, а также создание нового механизма - маркировки товаров средствами идентификации.

Указом предусматривается переход от контрольных (идентификационных) знаков различных видов, применяемых в Беларуси для маркировки 21 товарной позиции, на использование унифицированных контрольных знаков. "Это позволит снизить расходы на изготовление унифицированных контрольных знаков и соответственно их стоимость", - пояснили в пресс-центре МНС.

Новацией в механизме маркировки становится создание государственной информационной системы маркировки товаров, в которой будет аккумулироваться информация об унифицированных контрольных знаках, кодах маркировки, средствах идентификации, маркированных товарах. Оператором системы будет РУП "Издательство "Белбланкавыд".

Оператор будет предоставлять субъектам хозяйствования услуги, необходимые для маркировки товаров унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации, внесения обязательной информации в систему маркировки, а также обеспечивать информационный обмен при трансграничной торговле в ЕАЭС.

После вступления в силу указа для субъектов хозяйствования будут отменены две административные процедуры, связанные с приобретением контрольных (идентификационных) знаков и возвратом денег за неиспользованные знаки. Для бизнеса отменяется обязанность предоставления отчетов в налоговые органы об использовании контрольных знаков и об объемах производства, ввоза, реализации, использования промаркированных товаров. "Необходимые для контроля сведения будут вноситься субъектами хозяйствования самостоятельно в систему маркировки", - уточнили в пресс-центре МНС.-0-