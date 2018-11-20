Instagram будет удалять "накрученные" лайки и подписчиков

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram примет меры для борьбы с приложениями, которые в автоматическом режиме оставляют комментарии, ставят лайки и подписываются на другие учетные записи. Информация об этом размещена на сайте сервиса.
В заявлении сообщается, что использовать приложения для искусственного наращивания аудитории акккаунтов противоречит правилам соцсети.
Компания уже разработала проект, с помощью которого их компьютерные системы могут отслеживать такие аккаунты и блокировать или удалять их, предварительно сообщив владельцу аккаунта о нарушениях.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4052 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.101 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.1982 BYN
|3.191 BYN
|3.2 BYN