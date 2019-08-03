Instagram и WhatsApp получат новые названия

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook", пишет The Information .

Новые названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, внутри Instagram и WhatsApp. На экранах гаджетов приложения останутся в прежнем виде. Изменение названий позволит указать на принадлежность приложений к Facebook.

Наблюдатели предполагают, что Facebook таким образом планирует улучшить репутацию, пошатнувшуюся из-за скандалов с утечкой персональных данных.-0-