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Instagram может разрешить скрывать число лайков под постом

Технологии 19.04.2019 | 17:00
Фото TechRunch
Фото TechRunch

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая может разрешить пользователям скрывать число лайков под постами. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг.

Также девушка разместила в своем профиле соответствующие скриншоты и привела цитату компании, которая поясняет, в чем заключается суть данной функции. "Мы хотим, чтобы подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают посты", - говорится в сообщении.

Фото <noindex><a href="https://twitter.com/" target="_blank" rel="nofollow">Twitter-аккаунта Джейн Манчун Вонг</a></noindex>
Фото Twitter-аккаунта Джейн Манчун Вонг

Помимо этого, представитель пресс-службы Instagram сообщила журналистам, что новый дизайн - это внутренний прототип, он пока не доступен широкой публике. "Сейчас мы не тестируем это, но мы постоянно думаем о том, как снизить давление на Instagram", - сказала собеседница.-0-

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