Instagram может разрешить скрывать число лайков под постом

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая может разрешить пользователям скрывать число лайков под постами. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг.

Также девушка разместила в своем профиле соответствующие скриншоты и привела цитату компании, которая поясняет, в чем заключается суть данной функции. "Мы хотим, чтобы подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают посты", - говорится в сообщении.