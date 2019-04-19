Instagram может разрешить скрывать число лайков под постом

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая может разрешить пользователям скрывать число лайков под постами. Об этом в своем
Также девушка разместила в своем профиле соответствующие скриншоты и привела цитату компании, которая поясняет, в чем заключается суть данной функции. "Мы хотим, чтобы подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают посты", - говорится в сообщении.
Помимо этого, представитель пресс-службы Instagram
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3557 BYN
|2.353 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.095 BYN
|2.093 BYN
|2.096 BYN
|RUB
|3.2765 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN