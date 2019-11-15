Instagram начал тест нового дополнения

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Instagram началось тестирование функции, которая скрывает лайки под чужими записями. Информация об этом была размещена в официальном аккаунте социальной сети в
Ранее нововведение прошло испытание в семи странах и показало позитивный отклик у пользователей. Теперь Instagram решил распространить новую функцию на весь мир.
Впрочем, в соцсети отметили, что понимают важность лайков. Разработчики Instagram уже начали работу над созданием нововведений, которые помогут определять важность аккаунта или поста в сети.
Напомним, ранее Instagram запретил отслеживать подписки и лайки друзей. -0-