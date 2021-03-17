Instagram подключает новую функцию, чтобы обезопасить детей

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram объявила об обновлении, которое значительно снизит риски для детей при использовании приложения. Об этом говорится в блоге компании.

Разработчики в скором времени запустят новые функции конфиденциальности. Они помогут несовершеннолетним юзерам избежать рисков в сети при общении со взрослыми.

В частности, Instagram намерен заблокировать возможность отправлять личные сообщения подросткам и детям от незнакомых взрослых. Такая переписка, согласно новым правилась конфиденциальности, будет возможно только в том случае, если ребенок и совершеннолетний юзер находятся друг у друга в друзьях.

Отправить послание в обход не получится, ведь при этом будет появляться уведомление, что доставка сообщения невозможна. Кроме этого, аккаунт взрослого, который ранее "плохо" себя вел на платформе, сможет помечаться отметкой "неподобающий" контент.