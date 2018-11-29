Instagram презентовал функцию для слабовидящих людей

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 285 млн пользователей социальной сети имеют проблемы со зрением, сообщает информационный центр Instagram.

Поэтому разработчики обновили приложение и добавили к нему новую функцию - автоматический альтернативный текст. Этот алгоритм даст возможность подписчикам услышать описание к фотографиям при помощи встроенных в смартфон программ.

Пользователи Instagram также смогут добавлять собственный текст для описания фотоснимков, который будет воспроизведен вслух специальными программами для чтения с экрана.-0-