Instagram презентовал функцию для слабовидящих людей

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 285 млн пользователей социальной сети имеют проблемы со зрением, сообщает информационный центр Instagram.
Поэтому разработчики обновили приложение и добавили к нему новую функцию - автоматический альтернативный текст. Этот алгоритм даст возможность подписчикам услышать описание к фотографиям при помощи встроенных в смартфон программ.
Пользователи Instagram также смогут добавлять собственный текст для описания фотоснимков, который будет воспроизведен вслух специальными программами для чтения с экрана.-0-
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