Instagram тестирует функцию оповещения о необходимости перерыва при просмотре ленты

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram проводит тестирование нового инструмента, который будет уведомлять пользователя о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Об этом сообщает ТАСС.

На этой неделе начали тестировать функцию Take a break. Эта опция позволит получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного времени.

Планируется, что в случае успешного тестирования воспользоваться функцией можно будет уже в декабре. Отмечается, что пока такая возможность доступна лишь некоторым пользователям.-0-