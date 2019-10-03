Instagram внедряет новую функцию для борьбы с буллингом

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram будет бороться с издевательствами в интернете (буллингом) с помощью новой функции "Ограничить". Об этом сообщает CNN .

2 октября представители Instagram объявили о новых мерах борьбы с интернет-буллингом: социальная сеть представила глобальную функцию под названием "Ограничить" (Restrict), тестирование которой началось в июле этого года.

Нововведение поможет скрыть комментарии другого человека под записями пользователя. Также юзеры, действия которых ограничили, не смогут видеть, активен ли пользователь Instagram в данный момент и прочитаны ли отправленные ими сообщения. С помощью функции Restrict можно будет настроить отображение комментариев нежелательных пользователей - к примеру, чтобы они были видны только их автору, а не другим людям.

Причины, по которым Instagram разработал Restrict, заключаются в том, что молодые пользователи Instagram могут опасаться блокировать хулиганов или сообщать об их действиях, поскольку это может обострить ситуацию с травлей. Блокировка или отмена подписки может также затруднить отслеживание поведения хулигана. Если Restrict будет работать по назначению, он поможет пользователям защитить себя, не уведомляя человека, который их запугивает.

Согласно проведенному в 2018 году исследованию американского центра Пью (Pew Research Center), 59% подростков в США подвергаются издевательствам или преследованиям в интернете. Другое исследование, проведенное некоммерческой группой по борьбе с интернет-травлей, показало, что 42% жертв кибер-буллинга в возрасте от 12 до 20 лет признались, что их запугивали в Instagram.

Ранее в этом году глава Instagram Адам Моссери заявил, что социальная сеть хочет возглавить борьбу с травлей в сети. Этим летом компания Instagram начала тестирование нового инструмента на основе искусственного интеллекта, который помогает находить и удалять оскорбительный контент, в том числе и до его публикации. Эта функция предупреждает самих авторов нежелательных комментариев о том, что их сообщения не могут быть опубликованы из-за их оскорбительности.

Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, а также распространять их через ряд других социальных сетей. На 2018 год число зарегистрированных пользователей составило 1,1 млрд человек.-0-