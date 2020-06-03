Instagram запустил для России новую функцию

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда разработчиков соцсети Instagram создала для российских пользователей функцию заказа еды прямо из приложения.

Владельцы бизнеса могут добавлять на свои страницы в социальной сети специальные стикеры для заказа еды. Пользователь сможет перейти по ссылке и заказать себе доставку из понравившегося заведения.

Функция стала доступна для российских предпринимателей 3 июня. В Instagram отметили, что новое обновление позволит поддержать малый бизнес из-за пандемии. К слову, этими стикерами можно будет делиться у себя на странице.-0-