Интерактивная выставка "Вселенная интернета" открылась в "Зубренке"

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка "Вселенная интернета" 11 июня начала работу в национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Планируется, что здесь интернет-грамотности обучат более 4 тыс. школьников, сообщили БЕЛТА в компании МТС.

Экскурсии для ребят будут проводить на протяжении всех смен. О правилах безопасного поведения в сети узнают не только белорусские, но и зарубежные школьники. На отдых этим летом в лагерь приедут дети из 22 стран мира ­ России, Литвы, Латвии, Сирии, Китая, Японии и др.

"Вселенная интернета" состоит из шести интерактивных зон. Тематические блоки объясняют, как пользоваться антивирусными программами, генерировать надежные пароли, правильно общаться в интернете, в том числе с незнакомыми людьми, какую информацию о себе нельзя размещать в соцсетях. Кроме того, школьники проходят опрос на тему кибербуллинга, что позволяет оценить ситуацию в этой области.

По словам руководителя коммерческого департамента МТС Николая Булаша, дать детям базовые знания безопасного потребления интернета и общения в социальных сетях, а также научить их осознанно пользоваться современными технологиями - основные цели проекта "Вселенная интернета". "Эта инициатива была реализована совместно с Министерством образования при поддержке Главного информационно-аналитического центра Минобразования и Детского фонда ЮНИСЕФ. Она вызвала большой интерес у детей, педагогов и родителей. Именно поэтому мы решили открыть выставку в крупнейшем в Беларуси детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", чтобы и на каникулах еще больше ребят смогли познакомиться с важными для каждого из них правилами", - отметил он.

"Сегодня мы все не представляем жизни без интернета, поэтому так важно, чтобы новые технологии были безопасны в первую очередь для детей, - сказала на церемонии открытия директор центра "Зубренок" Надежда Онуфриева. - Уверена, что выставка поможет ребятам разобраться в важных вопросах и научит правильно пользоваться интернетом и общаться в сети. Этот проект будет очень полезен для подрастающего поколения".

Выставка "Вселенная интернета" была открыта в Минске в Национальной библиотеке в сентябре 2018 года, а в марте 2019-го переехала в Гомель. За время работы экспозицию посетили более 6 тыс. детей. В начале учебного года выставка заработает в Гродно.

"Вселенная интернета" - это продолжение проекта "Дети в интернете", в рамках которого по всей стране проходят уроки интернет-грамотности для младшеклассников. Всего за время проекта безопасному поведению в сети обучено более 9 тыс. школьников.-0-