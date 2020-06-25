Интернет-магазин VDO.BY: многообразие гаджетов

VDO.BY - это интернет-магазин, специализирующийся на продаже оригинальной и высококачественной техники Apple, а также устройств и аксессуаров Xiaomi, Samsung, Huawei и многих других.

Интернет-магазин VDO.BY предлагает высококачественную технику Apple: смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы по доступным ценам. Также в ассортименте есть устройства других брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor.

Корейские и китайские бренды отличает доступность и невысокая цена, устройства Apple всегда славились качеством и дизайном. В интернет-магазине VDO вы можете купить желаемый айфон с выгодой. Есть возможность покупки в рассрочку по "ХАЛВЕ" до 6 месяцев, в кредит до 36 месяцев, а также по безналичному расчету для юридических лиц.

Если же предпочитаете смартфоны на базе Android, то стоит обратить внимание на флагманы Samsung Galaxy: S20 Ultra и Galaxy Z Flip также по доступным ценам. Стоимость нового S20 Ultra 2410 рублей. Он обладает зумом x100 при съемке фото, видео и 108 Мп изображения, что обеспечит высокое качество, а за высокую производительность и стабильную работу отвечает новый процессор Exynos 990.

Новый смартфон Apple iPhone 11 характеризуется мощным процессором Apple A13 Bionic на 6 ядер, ОЗУ на 4 GB, качественной камерой с оптической стабилизацией, инновационным ночным режимом, сбалансированной экосистемой, а также большим количеством возможностей. Ну и не стоит забывать об уникальном дизайне, за который его так любят поклонники Apple. И все это удовольствие стоит 2000 рублей. Не каждый смартфон на базе Android сможет похвастаться такой же плавностью и скоростью обработки нескольких задач.

В интернет-магазине VDO довольно широкий ассортимент гаджетов на любой вкус и цвет, продаваемых на выгодных условиях. Например, при покупке айфона в подарок качественное противоударное стекло и прозрачный чехол. Все гаджеты и смартфоны имеют официальное гарантийной обслуживание.

Доставка осуществляется по Минску в день заказа, а по всей Беларуси на следующий день. Вне зависимости от места вашего расположения, вы всегда можете получить консультацию специалистов магазина, связавшись с ними по телефонам, указанным на сайте.

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