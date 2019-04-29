Интернет-ресурс по созданию плана родов появился в Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили инициативу для беременных "Твое право на позитивный опыт в родах", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
Всю необходимую информацию - права в родах, шаблоны официальных документов в роддом, поэтапные шаги взаимодействия с медперсоналом, ответы экспертов на вопросы - любая белоруска теперь может найти на planrodov.radziny.by.
План родов - упрощенное название заявления об учете прав и интересов в проведении родов в роддоме. Это действенный инструмент, позволяющий согласовать права, потребности и интересы женщины в роддоме в законодательно обоснованной форме, повысить уровень ответственности женщин в процессе рождения, наладить коммуникацию с медицинскими сотрудниками. Такой план - полностью легитимный документ, который может написать и согласовать любая беременная, если у нее прогнозируются неосложненные роды.
Подобные заявления об учете прав и интересов уже используются белорусскими женщинами как в нашей стране, так и за границей. Реальные истории матерей, матерей-акушерок, гинекологов, адвокатов также будут представлены на ресурсе.
Инициатива организована социальным проектом "Радзіны".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.346 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.105 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.253 BYN
|3.263 BYN