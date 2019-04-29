Интернет-ресурс по созданию плана родов появился в Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили инициативу для беременных "Твое право на позитивный опыт в родах", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Всю необходимую информацию - права в родах, шаблоны официальных документов в роддом, поэтапные шаги взаимодействия с медперсоналом, ответы экспертов на вопросы - любая белоруска теперь может найти на planrodov.radziny.by.

План родов - упрощенное название заявления об учете прав и интересов в проведении родов в роддоме. Это действенный инструмент, позволяющий согласовать права, потребности и интересы женщины в роддоме в законодательно обоснованной форме, повысить уровень ответственности женщин в процессе рождения, наладить коммуникацию с медицинскими сотрудниками. Такой план - полностью легитимный документ, который может написать и согласовать любая беременная, если у нее прогнозируются неосложненные роды.

Подобные заявления об учете прав и интересов уже используются белорусскими женщинами как в нашей стране, так и за границей. Реальные истории матерей, матерей-акушерок, гинекологов, адвокатов также будут представлены на ресурсе.

Инициатива организована социальным проектом "Радзіны".-0-