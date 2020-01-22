Интернет-сервис для поиска пропавших животных запустили в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баннер интернет-сервиса с информацией о питомцах, пропавших или найденных в Минске, появился на портале 115.бел, сообщает БЕЛТА.

При клике на баннер открывается раздел "Потерянные и найденные животные" сайта "Фауна города".

На данный момент здесь размещена информация о четырех питомцах: кошке и собаке без породы, овчарке, пекинесе.

Любой желающий может оставить сведения о потерянном или найденном питомце с фотографией и указанием места, где животное находится сейчас или где его видели в последний раз. Есть поле для контактов. Срок действия заявки - месяц после публикации. Заявки проходят модерацию.

Государственное предприятие "Фауна города" работает с 2004 года. Сотрудники отлавливают безнадзорных питомцев и животных, покусавших людей, подбирают травмированных питомцев, принимают ненужных и найденных в городе на временное содержание, передают собак и кошек под владельческий контроль.-0-