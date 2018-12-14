Интернет вещей и техношоу: в Минске пройдет форум "Инновационный шторм"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-практический форум "Инновационный шторм" пройдет в Минске 15 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В 2018 году форум проводится впервые и планируется, что он станет ежегодным событием. Мероприятие соберет в арт-пространстве "Корпус" 200 участников, в том числе спикеров и инвесторов из стран ближнего зарубежья.

"Основная цель мероприятия - популяризация инновационного предпринимательства, научной деятельности, соревнований идей и взглядов для дальнейшего развития инновационной инфраструктуры и формирования инновационного сообщества в столице", - отметили организаторы.

Программа форума включает выступления предпринимателей, ученых, дебаты и обсуждение актуальных тем для развития инновационного бизнеса. Будут представлены разные области и направления. Темы докладов - кибербезопасность, "Виртуальная революция 2018 года, которую вы не заметили", "Деньги на ICO. Еще рано или уже поздно?", "Ваш генетический паспорт - шаг в будущее!", "Internet of Things: 10 историй из жизни умных вещей" и др. Завершится мероприятие инновационным шоу с использованием последних изобретений науки и технологий.

Организаторами форума выступают Минский городской технопарк и Общество содействия инновационному бизнесу при поддержке Минского городского исполнительного комитета.-0-