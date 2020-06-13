"Интернет вещей" начали использовать в системе газоснабжения Брестчины

Проверять систему газоснабжения в Брестской области будут с помощью "интернета вещей" от МТС. На 20 объектах "Брестоблгаза" началась установка контроллеров с SIM-чипами, которые позволят следить за работой газопроводной сети.

Специальные контроллеры, оснащенные SIM-чипами, установят на 20 газорегуляторных пунктах Бреста и Брестской области. Цифровые датчики будут собирать все необходимые данные, передавать их на контроллеры, а затем посредством защищенной сети NB-IoT пересылать в диспетчерский пункт предприятия "Брестоблгаз".

"После того как оборудование будет смонтировано, протестирован канал связи и внесены необходимые настройки, программисты пропишут контроллеры в программе телеметрии, система будет подключена к сети NB-IoT, а мы приступим к тестированию дистанционного сбора данных. Современные цифровые решения, в том числе "интернет вещей", - это именно тот вектор развития, который оптимизирует рабочие процессы, делает их более гибкими и защищенными. Сегодня мы видим растущую потребность в дальнейшей цифровизации газовой отрасли", - отметил начальник отдела энергетики, телемеханики и защиты газопроводов предприятия "Брестоблгаз" Андрей Коляда.

С помощью контроллеров с SIM-чипами специалисты газовой отрасли смогут удаленно проверять входное и выходное давление газа в газопроводах, своевременно регистрировать изменения важных рабочих показателей и вовремя реагировать на аварийные ситуации. Используя новые технологии, нет необходимости круглосуточно проводить мониторинг всей поступающей информации с объектов газораспределительной системы - в экстренной ситуации будет срабатывать автоматическое оповещение дежурного персонала.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство

"Развитие и внедрение "интернета вещей" во многие значимые отрасли происходит во всем мире. И сегодня мы видим, как белорусские предприятия начали осознавать потенциал и ценность использования IoT в разных отраслях: сельском хозяйстве, ЖКХ, медицине, машиностроении и, конечно, газовой отрасли. Сотрудники данной службы смогут дистанционно более точно контролировать систему газоснабжения, минимизируя регулярные обходы и снизив тем самым расходы на обслуживание", - пояснил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Пилотный проект системы оповещения о режимах работы газопроводной сети Брестской области будет работать на основе стандарта связи NB-IoT. Новая технология позволяет объединять между собой беспроводным способом различные устройства, создавая тем самым полноценный "интернет вещей".