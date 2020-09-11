Искусственный интеллект и беспилотные электромобили - что разрабатывают ученые Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на встрече Президента Беларуси с учеными рассказал о современных разработках отечественных специалистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Гусаков обозначил основные направления, над которыми работают ученые по всему миру. В их числе - искусственное выращивание органов и тканей человеческого организма, синтезирование искусственой клетки с набором генов; создание нанолекарств с заданными свойствами, микророботов, способных выполнять любые манипуляции в органах человека; искусственного интеллекта, превосходящего человеческий; суперновых композиционных материалов для различных сфер; электромашин, управляемых с помощью сенсорики и мыслей; технологии "умного города". "Как вписывается во все это белорусская наука? Самым непосредственным образом. По всем названным мировым достижениями наша наука находится на передовых позициях, а в каких-то разработках лидирует, - подчеркнул руководитель НАН. - Пример: наши биологи и медики активно работают с ДНК и уже научились редактировать геном человека. Совсем недавно в НАН открыт Республиканский центр геномных биотехнологий. Физики, информатики работают над искусственным интеллектом и уже научили машины разговаривать, читать, общаться, выполнять заданные операции".

Владимир Гусаков

Продолжаются разработки в космической отрасли. "Мы сейчас вместе с "Пеленгом" и другими научными организациями работаем над созданием новейшего спутника дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения, то есть с разрешением 0,35 метра - это на сегодня лучшее мировое достижение", - рассказал Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН сделал акцент на том, что в последние годы повысилась результативность и ответственность науки. "Сегодня НАН не только выполняет комплекс приоритетных фундаментальных исследований и прикладных разработок, но и обеспечивает их внедрение во всех отраслях народного хозяйства и представляет собой крупную научно-производственную корпорацию. В ее составе созданы и функционируют уже более 100 собственных производств разной размерности - от лабораторных до юридических лиц по различным сферам деятельности", - отметил он.

По его словам, коэффициент эффективности научно-технических программ, государственным заказчиком которых является НАН, по итогам 2019 года составил 43,7 - это соотношение стоимости реализованной продукции к объему затраченных средств. "То есть на каждый рубль, вложенный в науку, выпускается продукции во много раз больше", - пояснил Владимир Гусаков.

Вместе с тем он отметил и наличие проблем в научной среде. "Их достаточно. Важно, что мы их не замалчиваем, а ищем и находим пути решения, рассматриваем как новые вызовы, которые мотивируют развитие науки. Главное - нарастить результативность, создать компетенции и лидировать по ключевым приоритетам. Надо усиливать практическую направленность исследований, разработок, концентрировать ресурсы на решении страновых задач, расширить воспроизводство научного потенциала, - сказал рукоаводитель НАН. - У нас есть "дорожная карта" - стратегия развития науки и технологий до 2040 года, где поставлена цель создать не только ИТ-страну, но и Беларусь интеллектуальную".-0-

Шумилин: вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы "Значительно вырос вклад науки в экономику. Если в прошлой пятилетке доля белорусских разработок в госпрограмме инновационного развития была 10%, то в текущей - уже 36%, а в следующей пятилетке ставим задачу довести до 50%", - сказал руководитель ГКНТ.