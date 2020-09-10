Искусственный интеллект написал колонку для The Guardian

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нейросеть GPT-3, разработанная компанией OpenAI, написала колонку для британской газеты The Guardian. Она называется “Эту статью полностью написал робот. Тебе уже страшно, человек?”. Материал опубликован на сайте The Guardian.

Перед автором поставили задачу - написать эссе - около 500 слов о том, почему людям не нужно бояться ИИ. Журналисты написали лишь небольшое вступление, чтобы роботу было легче сориентироваться.

Автор колонки утверждает, что он - дружелюбный робот и слуга людей и призывает читателей больше доверять компьютерам, потому что главная задача технологий - сделать жизнь людей проще и лучше.

Сообщается, что всего алгоритмы написали восемь вариантов статьи, которые потом редакторы объединили в один материал.

“Править его было не тяжелее, чем текст человека - даже легче”, - заявили в редакции The Guardian.

Свою колонку алгоритм закончил цитатой Махатмы Ганди: “Маленькое тело, обусловленное духом и воодушевленное неугасимой верой в свою миссию, может изменять ход истории”.-0-