Испытания первого робота для открытого космоса начнутся в России в 2021 году

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изготовление робота "Теледроид" для работы в открытом космосе начнется в начале 2021 года, испытания его первого образца стартуют во второй половине того же года. Об этом сообщили в пресс-службе НПО "Андроидная техника", передает ТАСС.

"Сейчас формируется облик будущего робота, выпуск начнется со следующего года", - отметили в пресс-службе предприятия-разработчика.

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил, что роботом "Теледроид" для выхода в открытый космос будут управлять не только с МКС, но и с Земли. При этом костюм-аватар для него усовершенствуют с учетом пожеланий космонавтов.-0-