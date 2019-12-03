3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. IT-аудит пройдет в девяти банках Беларуси. Об этом сообщила начальник главного управления банковского надзора Национального банка Елена Машнина во время семинара по вопросам управления рисками в финансовых организациях Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с аудиторскими компаниями Национальным банком подготовлено техническое задание о проведении IT-аудита. Такую процедуру мы распространили в обязательном порядке только на семь крупнейших банков, которые включены в первую группу значимости. Кроме того, один банк высказал пожелание добровольно провести такой аудит. Еще одному банку мы направили предписание о необходимости проведения независимого IT-аудита. Соответственно, ожидаем результаты от девяти банков", - сказала Елена Машнина.

IT-аудит состоит из нескольких этапов: анализ текущего состояния информационных технологий, высокоуровневый анализ системы информационной безопасности и киберустойчивости, оценка возможностей/зрелости IT-процессов.

Отчеты, а также резюме, включающее краткую оценку текущей ситуации и основные рекомендации с указанием ожидаемого эффекта, должны быть представлены в Нацбанк не позднее 1 октября 2020 года. Информация о результатах IT-аудита, включающая принятые меры и разработанные планы мероприятий по реализации рекомендаций аудиторских организаций, - до 1 декабря 2020 года.

Нацбанк внимательно рассмотрит полученную информацию. На ее основе планируется разработать документ для всего банковского сектора. "Ожидаем, что информация об IT-аудите позволит нам создать регулирующий документ, который будет направлен на совершенствование управления операционным риском банков, в первую очередь в отношении IT-систем", - уточнила Елена Машнина.-0-