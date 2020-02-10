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10 февраля 2020, 17:15

IT-лабораторию открыли в БГЭУ

Фото БГЭУ
Фото БГЭУ

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном экономическом университете открылась совместная IT-лаборатория факультета цифровой экономики и компании - резидента ПВТ Easybrain. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь университета Полина Тимофеева.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и создана для реализации стратегических планов университета по модернизации учебного процесса. "Мы планируем использовать ее для популяризации знаний об IT-индустрии, практико-ориентированного обучения студентов, в том числе выполнения лабораторных работ, проведения различных экспериментов в области разработки программных решений. Кроме того, наши студенты с ее помощью смогут разрабатывать программные приложения под macOS", - рассказал декан факультета цифровой экономики Дмитрий Марушко.

Лаборатория будет работать по общеуниверситетскому графику учебного процесса - шесть дней в неделю с утра и до позднего вечера. Доступ будут иметь все студенты университета, изучающие IT-дисциплины. Современная площадка будет активно использоваться также во время мероприятий, направленных на развитие молодежного IT-предпринимательства.

Факультет цифровой экономики открылся в БГЭУ в августе прошлого года. Ключевая задача нового подразделения состоит в развитии междисциплинарного образования. На факультете используются передовые международные научно-технические разработки в области информационных технологий и экономики.-0-

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