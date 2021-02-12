"Яндекс" сообщил об утечке данных почти 5 тыс. почтовых ящиков пользователей

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности "Яндекса" выявила внутреннюю утечку информации, из-за которой были скомпрометированы данные почти 5 тыс. почтовых ящиков, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

"В ходе регулярной проверки службой безопасности "Яндекса" был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было установлено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков", - объяснили в компании.

В "Яндексе" уточнили, что неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован, их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля.

Как отметили в компании, сейчас проводится внутреннее расследование, и после этого будут пересмотрены процессы работы сотрудников, которые обладают административными правами такого уровня доступа. Это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей. Также компания обратилась в правоохранительные органы.

"Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента", - добавили в "Яндексе".-0-