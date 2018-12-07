"Яндекс.Навигатор" сможет сам заплатить за топливо на АЗС

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Яндекс.Навигаторе" появились функция, с помощью которой пользователи навигационного приложения могут оплатить заправку, не выходя из автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Теперь навигатор может подсказать водителю на какой АЗС есть необходимое ему топливо, построить оптимальный маршрут, а добравшись до заправки, предложит выбрать номер колонки, тип топлива и его количество.
Создатели проекта отмечают, что в приложении нет комиссии, и цена на топливо будет такой же, как и на кассе АЗС. Оплата будет производиться с помощью банковской карты.
Сообщается, что оплатить заправку дистанционно смогут только пользователи устройств на операционной системе Android, однако функция будет доступна и на iOS.
Нововведение постепенно эксплуатируется на территории России, однако будет ли в дальнейшем эта функция доступна пользователям из других стран, пока не сообщается.-0-
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