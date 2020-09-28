Япония планирует наладить на Луне производство водородного топлива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует к 2035 году построить на Луне завод, который будет производить водородное топливо. Об этом сообщает телеканал МИР24.

Предприятие появится в районе Южного полюса спутника Земли, где, как предполагается, находятся залежи льда. Из него будут получать питьевую воду, а также кислород и водород. Последний компонент можно применять в качестве топлива для перемещений по самой Луне и для полетов между ней и окололунной космической станцией.

По предварительным расчетам, на такие цели необходимо от 21 до 37 т воды. Завод позволил бы значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Кроме того, успешная реализация проекта поможет ускорить темпы освоения Луны и космоса.

В 2019 году Япония объявила о решении присоединиться к лунной программе NASA, сообщает ТАСС. 10 июля нынешнего года Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии с целью поставок необходимого исследовательского оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.

NASA весной 2019 года сообщило, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.-0-