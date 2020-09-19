Япония выделит $770 млн на участие в проекте по освоению Луны

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония в следующем финансовом году (апрель 2021 года - март 2022-го) выделит около $770 млн на участие в американском проекте по освоению Луны, сообщает телеканал NHK.

Основную часть этих средств планируется вложить в создание нового беспилотного грузового корабля. Он должен заменить существующий "Конотори", который используется с 2009 года для доставки грузов к Международной космической станции (МКС). Общий бюджет Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на 2021 финансовый год составит рекордные $2,6 млрд.

В 2019 году Япония объявила о решении присоединиться к лунной программе NASA. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли.-0-