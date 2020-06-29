Япония выделит около $653 млн на разработку систем связи 6G

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские власти намерены выделить 70 млрд иен (около $653 млн) корпорациям, занятым разработкой систем мобильной связи шестого поколения (6G), которые планируется внедрить к 2030 году, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.

Ранее при кабинете министров был создан совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств, призванных разработать комплексную стратегию внедрения нового формата. Сейчас в Японии переходят на системы связи пятого поколения (5G). В этом страна отстала от США и Республики Корея, где использовать 5G начали раньше. Японские власти беспокоит также отставание от Китая в разработке соответствующего оборудования.

Теперь правительство страны в сотрудничестве с бизнесом хочет наверстать упущенное и стать лидером в переходе на еще более скоростные и защищенные системы шестого поколения. Их, в частности, предполагается широко использовать в беспилотных транспортных средствах, дистанционном медицинском обслуживании.-0-