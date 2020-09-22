Японская компания выпустила УФ-лампу, которая убивает коронавирус безопасно для человека

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный японский производитель светового оборудования Ushio Inc. выпустил ультрафиолетовую лампу, которая убивает коронавирус без вреда для здоровья человека. По заверениям производителя, это первая в мире лампа такого типа, сообщает японское агентство Kyodo.

УФ-лампа Care 222, разработанная Ushio Inc. совместно с Колумбийским университетом, будет использоваться для дезинфекции жилых помещений, а также мест общественного пользования, транспорта и т.п.

УФ-лампы широко используются как эффективное средство стерилизации, особенно в медицинской и пищевой промышленности. Однако обычные УФ-лампы нельзя использовать в помещениях, где находятся люди, поскольку их излучение может вызывать проблемы с кожей и глазами. Лампа, разработанная японской компанией, испускает свет длиной волны 222 нанометра, в то время как обычные излучают волны длиной 254 нанометра. Лучи с длиной волны 222 нанометра, по словам производителя, безопасны для человека, при этом они разрушительно действуют на коронавирус.

Устройство Care 222 способно за 6-7 минут нейтрализовать 99% вирусов и бактерий в воздухе в помещениях площадью 3 кв.м на расстоянии примерно 2,5 м от лампы.

В компании заявили, что на данный момент принимаются заказы только от медицинских учреждений, однако в будущем планируется обслуживать и других клиентов.-0-