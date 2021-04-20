Японские ученые разработали метод обнаружения коронавируса за пять минут

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей японского НИИ "Рикэн", Токийского университета и других научно-исследовательских учреждений сообщила о разработке нового метода тестирования на COVID-19, с помощью которого инфекцию можно обнаружить за пять минут, сообщает медиаорганизация NHK.

Для этого биоматериал помещается на предметное стекло с миллионом бороздок на квадратный сантиметр. Бороздки, служащие своеобразными микрокамерами, создаются с помощью специальной технологии микроскопического формообразования. В каждой микрокамере содержится реактив. Если образец на стекле содержит рибонуклеиновую кислоту, или РНК, коронавируса, то камера начинает излучать свет.

В отличие от традиционного метода ПЦР, новый метод не нуждается в амплификации РНК коронавируса, потому что позволяет обнаружить даже небольшое количество вируса в микрокамере. Новый тест занимает всего пять минут, тогда как на ПЦР требуется по крайней мере час или больше.

Ученые говорят, что серийный выпуск этой технологии может быть налажен в течение нескольких лет.-0-