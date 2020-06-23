ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 23 июня 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:12 Токийский Disneyland откроется 1 июля В мире
08:08 Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на "Славянском базаре" Культура
07:52 США приостановили выдачу ряда категорий рабочих виз В мире
07:45 В Березовском и Кобринском районах ожидают большой интерес к конкурсу инициатив по проекту ЕС-ПРООН Регионы
07:31 Китай запустил последний навигационный спутник "Бэйдоу" Технологии
07:20 Японский суперкомпьютер "Фугаку" признан самым быстрым в мире Технологии
07:14 Трамп: торговая сделка между США и Китаем не расторгнута В мире
07:07 Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубе В мире
07:07 Пресс-конференция об итогах социсследования "Молодежный бренд - 2020" пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:03 Певцу и телеведущему Валерию Меладзе исполняется 55 лет Культура
07:03 Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 23-25 июня Общество
07:00 Лукашенко убежден в успешной реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Арменией Президент
07:00 Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии двусторонних связей с Люксембургом Президент
07:00 Картина дня: День памяти жертв ВОВ, Президент о суверенитете и новые сроки ЧМ-2021 по хоккею Общество
00:59 ФОТОФАКТ: Сбор мужской национальной сборной по баскетболу стартовал в Минске Спорт
00:30 Землетрясение произошло на Филиппинах В мире
22.06.20
22.06.20 23:54 Умер режиссер Джоэл Шумахер В мире
22.06.20 23:29 ФОТОФАКТ: В Гродно прошел ливень Регионы
22.06.20 22:52 В мире коронавирусом заболели более 9 млн человек В мире
22.06.20 22:24 Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа В мире
22.06.20 21:50 Церемония вручения "Золотого глобуса" пройдет в феврале 2021 года Калейдоскоп
22.06.20 21:34 Цена нефти Brent поднялась выше $43 В мире
22.06.20 21:20 Лукашенко: не хочу, чтобы мы разрушили мир и стабильность, которые есть в Беларуси Президент
22.06.20 20:56 Белорусские шашисты обыграли команды Нидерландов и Эстонии в первом туре Кубка наций Спорт
22.06.20 20:52 Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода Президент
22.06.20 20:49 Александра Саснович вышла в 1/4 финала чемпионата Беларуси по теннису Спорт
22.06.20 20:39 В Беларуси инвестиционное законодательство соответствует мировым практикам - Червяков Экономика
22.06.20 19:45 Минздрав дал рекомендации по профилактике инфекций летом Общество
22.06.20 19:39 Москва с 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений В мире
22.06.20 19:38 Греко-римская борьба останется в программе Олимпиады-2024 Спорт
Все новости
Все новости
Технологии
23 июня 2020, 07:20

Японский суперкомпьютер "Фугаку" признан самым быстрым в мире

Фото edo-tokyo.livejournal.com
Фото edo-tokyo.livejournal.com

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

"Фугаку" занял также первое место в трех других категориях, продемонстрировав лучшие показатели при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

Как пишет ТАСС, этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно с экспертами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже, который занимал первое место в этом рейтинге с ноября 2019 года. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую строчки занимают разработки из Китая.

Сейчас "Фугаку" находится в Центре компьютерных исследований института Рикэн в городе Кобе. Ожидается, что на полную мощность он заработает с апреля 2021 года. Пока он используется лишь частично, в том числе для разработок, связанных с созданием различных препаратов против нового коронавируса.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
IT технологии Япония
Новости рубрики Технологии
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би". Фото Синьхуа Китай запустил последний навигационный спутник "Бэйдоу"
Фото Синьхуа В Китае приступили к динамическим испытаниям поезда на магнитной подушке
"Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов
Фото РИА Новости В России разблокируют Telegram
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
Фото Global Look Press В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране
Кочанова: встречи с людьми помогают лучше узнать, чем живут регионы
Акция – время покупать! В комплексе "Минск Мир" последние квартиры на самых выгодных условиях
Топ-новости
Картина дня: День памяти жертв ВОВ, Президент о суверенитете и новые сроки ЧМ-2021 по хоккею
Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 23-25 июня
Пресс-конференция об итогах социсследования "Молодежный бренд - 2020" пройдет сегодня в БЕЛТА
Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
Минздрав дал рекомендации по профилактике инфекций летом
Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на "Славянском базаре"
Пенсии по возрасту в Беларуси увеличатся на 5,2% с 1 июля
Власть должна идти к людям и объяснять каждому человеку, как можно решить его вопрос - Шпилевская
Очередной гуманитарный груз со средствами защиты доставили в Беларусь из Китая
До +25°С будет в Беларуси 23 июня
Правительство назначило нового зампреда "Белнефтехима"
Правительство России одобрило изменения в соглашение о кредите для БелАЭС
IIHF утвердил новые сроки проведения ЧМ-2021 по хоккею
В мире зарегистрировано более 8,8 млн случаев коронавируса
Два самолета с гуманитарным грузом прибыли в Беларусь из Сербии
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.