Японский суперкомпьютер "Фугаку" признан самым быстрым в мире

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

"Фугаку" занял также первое место в трех других категориях, продемонстрировав лучшие показатели при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

Как пишет ТАСС, этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно с экспертами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже, который занимал первое место в этом рейтинге с ноября 2019 года. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую строчки занимают разработки из Китая.

Сейчас "Фугаку" находится в Центре компьютерных исследований института Рикэн в городе Кобе. Ожидается, что на полную мощность он заработает с апреля 2021 года. Пока он используется лишь частично, в том числе для разработок, связанных с созданием различных препаратов против нового коронавируса.-0-