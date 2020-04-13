Японцы предоставят медикам из других стран чертежи для печати аппарата ИВЛ на 3D-принтере

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Центра трансляционных исследований Университета Хиросимы собираются предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3D-принтере, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Asahi Shimbun.

Подчеркивается, что материалы планируют предоставлять бесплатно.

Нехватке аппаратов ИВЛ, от которых зависит жизнь особенно тяжелых пациентов, инфицированных коронавирусом, отмечается во всем мире. Чтобы помочь медикам разных стран справиться с данной проблемой, японские ученые решили сделать доступным процесс производства недостающего медицинского оборудования.

Механический аппарат ИВЛ был создан в 2017 году японским медиком Наоюки Исиката для использования космонавтами. Он был успешно напечатан и собран на Международной космической станции. Устройство оснащено пружинным механизмом и работает без использования электричества. Оно может быть собрано из четырех частей, предварительно напечатанных на 3D-принтере.

Предполагается, что для общего пользования будут выложены не только чертежи устройства, но и инструкция по печати и сборке.-0-