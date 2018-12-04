Ярмарка инновационных идей Smart Patent 2018 открывается в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка инновационных идей Smart Patent 2018 сегодня торжественно открывается в Минске: в течение двух дней во Дворце искусства будут презентованы лучшие новаторские идеи и разработки отечественных компаний и групп, состоятся семинары, молодежный научный форум, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Практико-ориентированное мероприятие для молодых команд и крупных компаний познакомит с интересными предложениями в различных сферах: медицина, промышленные технологии, химия и наука о Земле, энергетика, информационные технологии, биотехнологии. Оно привлечет также представителей отраслевых министерств и ведомств, технопарки, банки, иностранных партнеров из России и Украины, которые продемонстрируют проекты в области технологий очистки высококонцентрированных сточных вод деревообрабатывающей промышленности, альтернативной автономной энергетики и настольные игры с дополненной реальностью.

"Для представления на выставке было подано свыше 100 заявок. И 485 научных докладов направлено молодыми учеными, студентами и школьниками для участия в секционных заседаниях и научных конференциях. В конкурсе стартапов участвует 15 проектов", - отметили организаторы.

В числе наиболее интересных идей ярмарки - автономный ветро- и солнечный светильник, который предназначен для установки в местах, где сложно и экономически невыгодно проведение электроснабжения, настольная игра с добавленной реальностью, проект "Турбосфера", основанный на трансформации в дополнительную энергию избыточного давления природного газа. Инвесторов может заинтересовать профессиональный симулятор космических полетов, его гости смогут опробовать на себе. Университет гражданской защиты МЧС покажет локализатор взрыва. Устройство может найти широкое применение при проведении массовых мероприятий. Сложный информационно-образовательный продукт по технологии презентации произведений изобразительного искусства людям с нарушениями слуха разработан Институтом инклюзивного образования БГПУ совместно с Национальным художественным музеем.

Социальным проектам на ярмарке уделено особое внимание. Например, посетители познакомятся с социальной трудовой мастерской "Добродел", которая позволяет создать рабочие места для людей с особенностями развития и повысить экономическую эффективность предприятия.

Деловая программа включает семинары по финансовой грамотности, трудовым отношениям и налогам в сфере IT, алгоритму вступления в ПВТ, основам цифровой экономики и др., конференцию "Научные стремления", форум "Первый шаг в науку", конкурс стартапов. Интерес для малого и среднего бизнеса представляет образовательный модуль по правилам подготовки и оформления документации для участия в конкурсе на финансирование инновационного фонда Мингорисполкома.

Кроме того, посетители смогут отдохнуть и развлечься в интерактивной зоне, где их ждут мастер-классы по робототехнике, 3D-печати, беспилотным летательным аппаратам и высокотехнологичным играм.

Ярмарка проводится в восьмой раз и зарекомендовала себя хорошей площадкой для знакомства инвесторов с проектами начинающих предпринимателей. Оона собирает представителей ведущих научных лабораторий, инвестиционных и инновационных фондов, центров трансфера технологий, зарубежных технопарков, заинтересованных в партнерских контрактах и продвижении технологий и инновационных продуктов.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 19.00, вход свободный. Подведение итогов и награждение состоится 5 декабря.

Организаторами выступают Мингорисполком, Минский городской технопарк, ЦПП ООО "Лаборатория интеллекта", ОО "Центр молодежных инноваций" при поддержке министерств образования, здравоохранения, Национальной академии наук.-0-