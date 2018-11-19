Юрий Дудь и Настя Ивлеева получили премию в области веб-индустрии

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера состоялась церемония вручения первой российской премии в области веб-индустрии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора - проект The Digital Reporter.

Победителем в категории "Лучший веб-сериал" стал проект о жителях Санкт-Петербурга, которые приходят в бар, чтобы обсудить свои проблемы и поделиться личными историями. Это проект режиссера Ирины Вилковой.

Онлайн-персоной года стала - блогер и ведущая телепрограммы "Орел и решка. Перезагрузка" Настя Ивлеева. Специальным призом за вклад в развитие веб-индустрии был награжден видеоблогер Юрий Дудь. Сообщается, что ни Анастасия Ивлеева, ни Юрий Дудь на церемонии не пристуствовали.

Состав жюри подбирался для каждой из номинаций отдельно. Так было собрано режиссерское, продюсерское жюри и другие.

The Digitar Reporter - это первый на территории России ресурс, посвященный веб-сериалам. Проект The Digitar Reporter был создан в 2017 году.-0-