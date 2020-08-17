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17 августа 2020, 09:00

Как изменится инфраструктура здравоохранения после пандемии?

Пандемия повлияла на все сферы жизни, но в большей степени ее пагубные последствия ощутила система здравоохранения. Какой будет инфраструктура после эпидемии и каким образом больницы адаптируются к новым нормам? В первую очередь изменения коснутся непосредственно зданий больниц и поликлиник, также под пристальное внимание попадут системы кондиционирования воздуха.

Согласно данным международной организации IBISWorld, в Австралии менее 20% больниц оснащены отделениями реанимации и интенсивной терапии, которые необходимы для тяжелобольных пациентов. Национальная служба здравоохранения Великобритании подтвердила, что около 20% пациентов в нескольких клиниках заразились новым вирусом непосредственно в самих клиниках во время лечения от других заболеваний.

Изменения в самих больницах и поликлиниках

Люди начали с опаской относиться к идее посещения любых учреждений здравоохранения даже для плановых осмотров и, как следствие, стали больше обращаться за онлайн-консультациями к врачам. По данным исследования McKinsey, популярность таких конультаций среди жителей США стремительно выросла с 11% в 2019 году до 46% во время пандемии.

Компания "С заботой о здоровье", оказывающая онлайн-консультации, выяснила, что из 2000 пожилых людей порядка 51% продолжат прислушиваться к онлайн-советам даже после пандемии.

Рост недоверия к лечебным учреждениям - не единственное последствие. Должно произойти еще одно изменение: трансформация системы кондиционирования. Дело в том, что воздух в помещении клиники может быть опаснее, чем воздух на улице или в других учреждениях, а значит, растет риск подхватить инфекцию.

Например, операционные в одной из больниц Эквадора оборудовали техникой LG, которая помогает регулировать качество воздуха. Системы кондиционирования там связаны с системой вентиляции и обработки воздуха и оснащены воздушными фильтрами высокой эффективности, таким образом они устраняют 99,97% всех воздушных частиц до 0,3 мкм. Такая техника обеспечивает самую строгую гигиену воздуха в помещении.

Изменения в области кондиционирования и циркуляции воздуха

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха сообщило, что сократить распространение вируса воздушным путем помогут изменения в эксплуатации зданий, включая вентиляцию и систему кондиционирования воздуха.

Вот почему кондиционирование в больницах играет важную роль, а не только повышает комфорт посетителей. Эффективное решение системы кондиционирования помогает собрать загрязняющие вещества и всасывает воздух через фильтрующий элемент. Мультизональный блок LG Multi V - хороший пример решения существующей проблемы. Он оснащен 4-ступенчатым фильтром очистки воздуха, который удаляет до 99,9% частиц размером менее 1 мкм, тем самым обеспечивая гигиеническое качество воздуха в помещении.

Повышение экономической эффективности - еще одна проблема, с которой сталкиваются медицинские учреждения. Американская ассоциация больниц оценила финансовый урон, нанесенный с марта по июнь этого года, в размере 202,6 млрд долларов США.

Повышение энергоэффективности поможет учреждениям здравоохранения снизить эксплуатационные расходы, ведь в отличие от других коммерческих зданий они работают 24 часа в сутки 365 дней в году. По данным Министерства энергетики США, интенсивность использования энергии у них в 2,5 раза выше, чем у коммерческих офисных зданий.

LG Electronics работает над тем, чтобы предложить наиболее энергоэффективное решение благодаря инновационным технологиям. Например, мультизональные системы LG Multi V5 имеют инверторный компрессор нового поколения, эффективность охлаждения которого на 3% выше по сравнению с обычной моделью. Его "умная" особенность - определять присутствие человека для автоматического включения и выключения очищения воздуха - также способствует оптимальному использованию энергии.

"LG Electronics предлагает оптимальные решения систем кондиционирования для учреждений здравоохранения, сталкивающихся с новыми проблемами. Мы надеемся, что наши решения помогут больницам, поликлиникам и непосредственно медицинским работникам лучше подготовиться к новым нормам, - пояснили в компании LG. - Мы внимательно следим за тем, к чему стремится система здравоохранения, чтобы активно предлагать продукты, гарантирующие исключительный комфорт и энергоэффективность".

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