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Технологии
13 августа 2020, 09:00

Как приложение ThinQ помогает владельцам техники LG обеспечивать максимальный комфорт

Приложение для умного дома LG ThinQ - это личный домашний ассистент, который следует за вами повсюду. Компания LG Electronics оснастила его интуитивно понятным интерфейсом и интеллектуальными функциями, которые обеспечивают домочадцам максимальный комфорт.

Впервые приложение было представлено в ноябре 2015 года. На сегодняшний день приложение доступно в более чем 150 странах. Оно объединяет обширный спектр ИИ-устройств на базе технологии ThinQ с разнообразными гаджетами, подключенными по сети Wi-Fi.

Компания LG продолжает расширять перечень совместимых с приложением устройств умного дома. На сегодняшний день в нем уже представлен ряд продуктов LG, включая стиральные машины, кондиционеры и очистители воздуха, телевизоры и холодильники, а также сушильные машины. Интеллектуальный домашний ассистент - ваш ключ к простому и беспроблемному выполнению повседневных домашних задач.

Интерактивный мониторинг для комфортной жизни

Функция мониторинга приложения ThinQ в режиме реального времени позволяет с легкостью проверять состояние всех совместимых устройств LG в доме. Вне зависимости от того, где находится пользователь, с помощью мобильного приложения в своем смартфоне он сможет оперативно получить информацию о том, сколько времени осталось до окончания цикла стирки и сушки белья, или же настроить опцию уведомлений об окончании процесса. Чтобы контролировать работу бытовых приборов, больше не нужно постоянно наведываться в ванную или на кухню.

Техническая поддержка без проблем

Опция Smart Diagnosis в приложении LG ThinQ позволяет выполнять "профосмотры" устройств LG и дает полезные советы по их техническому обслуживанию. К примеру, если температура в холодильной камере поднялась выше нормальной отметки, приложение проверит настройки устройства и даст простые инструкции по внесению необходимых корректировок. Smart Diagnosis - это личный технический помощник, всегда готовый прийти на помощь и обеспечить максимально эффективную работу техники.

Не забудьте: регистрация продукта служит залогом получения надлежащего гарантийного обслуживания и оперативной технической поддержки.

Удаленное управление - дополнительная свобода действий

Приложение LG ThinQ позволяет с удобством управлять домашней техникой из любой точки земного шара: вы можете дистанционно включать, выключать, запускать, останавливать или настраивать все совместимые с приложением устройства. В число дополнительных возможностей приложения входит загрузка новых специализированных программ стирки и сушки белья, настройка параметров температуры кондиционера воздуха, а также выполнение других бытовых задач. И все это вы можете сделать не вставая с дивана и не отвлекаясь от любимого телесериала. Столь комплексные функции управления оставляют вам больше времени на отдых и развлечения.

Не просто приложение - настоящая революция в бытовой технике

Приложение LG ThinQ наглядно демонстрирует основную цель бренда: упрощать управление, обеспечивать индивидуальную настройку и гарантировать энергоэффективность устройств. Расширяя возможности приложения, LG создает комплексную платформу управления умным домом и обеспечивает получение круглосуточной клиентской поддержки одним нажатием пальца. Приложение - ключевой элемент текущей экосистемы LG ThinQ и будущей концепции универсального бытового решения, позволяющего пользователям по всему миру получать больше удовольствия от жизни.

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