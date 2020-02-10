Как теперь будут работать госсайты? hoster.by запустил новый сервис

В соответствии с последней редакцией Указа Президента №60 сайты государственных органов и организаций должны использовать хостинг-площадки с повышенными стандартами безопасности. Причем оказывать такие услуги могут только уполномоченные ОАЦ провайдеры. Специально для таких сайтов компания hoster.by (ООО "Надежные программы") запустила удобную и доступную услугу защищенного виртуального хостинга.

Раньше усиленные меры безопасности были обязательны только для онлайн-ресурсов организаций, использующих в своей деятельности государственные секреты. Теперь же это требование распространяется на все официальные сайты госорганизаций.

"Изменение законодательства стало дополнительным толчком к появлению доступной услуги защищенного виртуального хостинга. Тысячи сайтов подпадают под новые нормы, но ресурсы существующих специализированных серверов для них избыточны, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — В минувшем году мы защитили статус уполномоченного Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь поставщика услуг для госорганизаций. Поэтому уделили особое внимание запуску мощных и в то же время доступных по цене защищенных сервисов. При этом панель управления хостингом для клиентов осталась привычной и функциональной".

Главная особенность услуги — это специальная безопасная среда, которая выстроена одновременно на уровне дата-центра, программно-аппаратного комплекса провайдера и организации процессов администрирования. Сайт работает в своеобразной "стерильной зоне", которая обеспечивает:

- многоступенчатую проверку всего входящего и исходящего трафика;

- защиту от "прослушки" трафика;

- фильтрацию любых попыток взлома сайтов: от подбора пароля до поиска уязвимостей;

- защиту от кражи логина и пароля к услуге или административной части сайта;

- оперативное оповещение технических специалистов hoster.by о любых подозрительных действиях, проактивный мониторинг и т. д.

"Важная функция — это наша программно-аппаратная защита, которая позволяет закрывать уязвимости в программной части сайта и ограничивать доступ к конфиденциальной информации клиента, — комментирует технический директор компании hoster.by Денис Отвалко. — Далеко не у всех есть возможность привлечь специалиста по информационной безопасности, который устранит уязвимости сайта. Зато теперь у каждого есть возможность разместиться в защищенной среде".

В компании подчеркивают, что защищенный виртуальный хостинг подходит не только государственным, но и любым проектам, где безопасность информации имеет критическое значение. От банковского сектора до интернет-магазинов и любых сайтов, где собираются персональные данные пользователей.

Получить консультацию по услуге защищенного виртуального хостинга вы можете по телефону: +375 17 239 57 60.

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