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03 мая 2021, 09:00

Как выбрать телевизор с качественной картинкой за небольшую цену

Можно ли найти бюджетный телевизор с большой диагональю и качественным изображением? Это вполне реально. Интернет-издание expertology изучило все модели, представленные на постсоветском пространстве, и выбрало хорошие телевизоры за небольшие деньги.

Expertology – уникальный ресурс, который создан для покупателей. Журнал публикует честные обзоры на товары и услуги в различных категориях, включая бытовую технику, декоративную косметику, строительные материалы и современные девайсы. Над каждой статьей работает более пяти человек. Для материала используются исследования со всего мира, официальная информация от различных компаний, интервью со специалистами и огромное количество реальных отзывов от потребителей. Такой комплексный подход помогает Expertology готовить подробные и беспристрастные рейтинги на различные продукты.

Самые бюджетные телевизоры

В эту категорию попали устройства стоимостью до 200$. В обзоре были рассмотрены модели с диагонально от 22 до 28 дюймов. Специалисты отобрали три модели от известных производителей – LG и Samsung.

Рейтинг открыл LG 28LK480U с 28-дюймовым экраном. Помимо стандартной поддержки ТВ-тюнера, телевизор поддерживает функцию Smart TV и подключается к сети Wi-Fi. Так как это довольно бюджетная модель, мощность звука сравнительно небольшая – всего 10 Вт. Но к телевизору можно подключить колонки.

Две другие модели из обзора, LG 24MT58VF-PZ и Samsung UE22H5600, отличаются более качественным дисплеем. При этом их стоимость практическая такая же, как и у LG 28LK480U.

Телевизоры до 260$ с хорошим экраном

В рейтинге редакция Expertology рассмотрела устройства с диагональю экрана до 32 дюймов. По мнению покупателей, достойными телевизорами оказались Samsung UE32J5205AK, LG 32LJ500V и Philips 32PFT4101.

LG 32LJ500V отличается от конкурентов стильным дизайном и большим экраном Full HD. Динамики довольно слабые, но это обусловлено низкой ценой на телевизор с диагональю в 32 дюйма. Еще один недостаток устройства – отсутствие функции Smart TV.

Разрешение модели Philips 32PFT4101 – 1920 на 1080 пикселей. Как и в предыдущем телевизоре от LG, Smart TV отсутствует. Но звук у устройства вполне приличный – есть две колонки, мощность каждой составляет 8 Вт. Philips 32PFT4101 подойдет для ценителей старых игровых приставок. Благодаря разъему SCART пользователи смогут поиграть в игры детства на большом экране.

Samsung UE32J5205AK занял лидирующую позицию. Во многом решение в пользу данной модели было принято за счет мощной операционной системы, позволяющей просматривать на устройстве онлайн-трансляции.

Большие телевизоры стоимостью до 330$

Expertology выделил 4 модели, которые, по мнению покупателей, являются лучшими среди бюджетных телевизоров с большим экраном.

Четвертую позицию занял KDL-40RE353 от японской компании Sony. Это 40-дюймовый телевизор с тонким обрамлением. Лаконичный современный дизайн – визитная карточка компании. Разрешение экрана составляет 1920 на 1080 пикселей. Динамики стандартные для бюджетных моделей. Существенный недостаток устройства – отсутствие функции Smart TV.

Тройку лидеров открыл LG 43LJ519V. Телевизор отличается от других моделей из подборки белым корпусом. Экран устройства довольно большой – диагональ составляет 43 дюйма. Телевизор не только сам является бюджетной моделью, но и помогает экономить электроэнергию. В устройстве есть возможность регулирования яркости экрана благодаря встроенному датчику освещенности. Как и во многих недорогих телевизорах, покупателям приходится мириться с тихими динамиками и отсутствием Smart TV.

Вторую строчку рейтинга занял Samsung UE40J5200AF. Специалисты Expertology подробно рассказали обо всех преимуществах и недостатках устройства. В числе главных достоинств телевизора – хорошая передача цвета благодаря технологии TFT MVA. Внутренние динамики также радуют – в отличие от конкурентов, модель Samsung UE40J5200AF оснащена звукопередачей в 20 Вт.

Лидером обзора телевизоров с большим экраном стал LG 43LJ594V. Expertology не просто так дали ему почетное первое место – экран с диагональю в 42,5 дюйма, хороший процессор и поддержка Smart TV говорят сами за себя.

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